الرياض 29 ربيع الأول 1441هـ الموافق 26 نوفمبر 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، مديرة عام الشؤون الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية انيك فان كالستر، والوفد المرافق لها.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:28ت م0215