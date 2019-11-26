نجران 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأقامت إدارة الموهوبات بتعليم نجران، أمس، ورشة تدريبية للطالبات الموهوبات بعنوان "منظومة الاختراع"، بحضور طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، وذلك بمقر الإدارة.وتناولت الورشة التي تستمر ثلاثة أيام وقدمتها مشرفة الموهوبات، مها آل ريشان أهمية نشر ثقافة الاختراع، وتنمية قدرات الطالبات الاختراعية، وميولهن واتجاهاتهن الإيجابية نحو الاختراع، وربطهن بمؤسسات المجتمع ذات العلاقة بالاختراع والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الطالبات الابتكارية للاستعداد للمشاركة بمسابقة إبداع للعام القادم، وأهمية مشاركة الطالبات الموهوبات في المسابقات المحلية والدولية الخاصة بالاختراع.//انتهى//16:39ت م0216