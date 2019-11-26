الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسوقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"، حيث وقع الاتفاقية عن جمعية إنسان مساعدة المدير العام للشؤون النسائية الدكتورة شعيع بنت مهل العتيبي، وعن جمعية "دسكا " الأمين العام سوزان بنت سلمان الغانم .وتضمنت بنود الاتفاقية إلحاق المستفيدين من جمعية "إنسان" ممن لديهم متلازمة داون للاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها جمعية "دسكا" (مجانا) ، إضافة إلى استفادة الأمهات والأرامل من ذوي متلازمة داون من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها جمعية "دسكا"، وكذلك الاستفادة من البرامج التدريبية لأطفال إنسان (ذوي متلازمة داون ) الذين لا يمكن إلحاقهم بالفصول التعليمية ووضع خطط تدريبية خاصة بهم ، وتطوير مهاراتهم .بدورها قدمت الدكتورة العتيبي شكرها وتقديرها لجمعية "دسكا" لدورها في المسؤولية الاجتماعية واستشعارها بفئة الأيتام، مبينةً أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من حرص الطرفين على تكثيف الجهود لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين، بما في ذلك الرعاية الصحية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 .وأوضحت مساعدة المدير العام أن جمعية إنسان تسعى للمحافظة على صحة وسلامة أبناء وأسر الجمعية ومساعدتهم في تلقي العلاج لمختلف الأمراض ، والإسهام في تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والتوجيه والإرشاد للمستفيدين من خدمات الجمعية ، وتحسين الصحة لأبناء إنسان من خلال تقديم خدمات صحية تتميز بالريادية والشمولية والجودة العالية.// انتهى //16:41ت م0217