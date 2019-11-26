سكاكا 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمنطقة الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي, يرافقه عدد من الأيتام من أبناء وبنات المنطقة المسجلين بالجمعية.وأعرب سموه عن سعادته بلقاء عدد من أبنائه وبناته أطفال الجمعية، مؤكداً دعمه المادي والمعنوي لهم وللجمعية ،مقدماً لهم عدداً من الهدايا، متمنياً لهم التوفيق والصلاح لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم.ونوه سموه بما تقدمه الجمعية لمستفيديها من برامج هادفة للتوسع في الأعمال الخيرية والتطوعية والتركيز عليها، والبرامج الرامية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتقديم خدمات متنوعة ومتميزة للمستفيدين من الجمعية.من جانبه أعرب الدكتور نواف الخالدي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس ادارة الجمعية على توجيهاته ودعمه المستمر للجمعية ومستفيديها، لتواصل عملها الخيري والإنساني في ظل الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأعمال الخيرية كافة.// انتهى //16:43ت م0218