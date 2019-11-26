دومة الجندل 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل اليوم جلسته الاعتيادية السابعة والخمسين بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وحضور أعضاء المجلس.واستعرض المجلس ما تحقق لمهرجان السمح الموسمي الأول الذي نظمته بلدية محافظة دومة الجندل من نجاح، وذلك من خلال العرض الذي قدمه رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، الذي أكد أن المهرجان نجح بالتعريف بهذه النبتة البرية الفريدة والغنية بالعناصر المفيدة، والذي يستخدمها أبناء المنطقة منذ قرون مما جعلها مطلب لكثير من أبناء الوطن.وأكد المجلس تطوير المهرجان من خلال تقويمه والبناء على الإيجابيات في الدورة القادمة للمهرجان، معربين عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة لموافقته ودعمه لأنشطة المهرجان، ومتابعة سمو نائبه.كما استعرض المجلس نتائج اجتماعات المجلس مع مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والتأكيد على توصيات اللقاء والتكامل والتعاون مع فرع الهيئة وتقديم الدعم للمواقع السياحية والتراثية بالمحافظة وتنظيم الفعاليات الأثرية فيها وكل ما من شأنه تطوير المحافظة ومراكزها.وناقش المجلس مقترح لتصميم عددا من المجسمات الجمالية لميادين المحافظة، وطرح ذلك من خلال مسابقة للمختصين والمهتمين بهذا المجال.كما وافق المجلس على عقد اجتماع لتحديد احتياجات البلدية المهمة والأساسية والرفع بها إلى الوزارة ومتابعتها من قبل المجلس.// انتهى //16:44ت م0219