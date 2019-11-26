اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 7,500 كرتون تمور في محافظتي تعز وعمران
الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
تعز / عمران 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 7,500 كرتون تمور في محافظتي تعز وعمران، حيث جرى توزيع 4,500 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في مديريات صالة و القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، كما تم توزيع 3,000 كرتون من التمور للأسر النازحة و المتضررة في مديريات المدينة وجو النسيم بمحافظة عمران، استفاد من التوزيع في المحافظتين 7,500 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في عموم المحافظات اليمنية.
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17:24ت م
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