تعز / عمران 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 7,500 كرتون تمور في محافظتي تعز وعمران، حيث جرى توزيع 4,500 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في مديريات صالة و القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، كما تم توزيع 3,000 كرتون من التمور للأسر النازحة و المتضررة في مديريات المدينة وجو النسيم بمحافظة عمران، استفاد من التوزيع في المحافظتين 7,500 أسرة.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في عموم المحافظات اليمنية.// انتهى //17:24ت م0230