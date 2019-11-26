عمّان 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين من خلال المشروع التعليمي الذي أطلقه مؤخراً ليصل لمحطته السادسة في مخيم الزعتري بالعاصمة الأردنية عمّان مستهدفاً 2,213 طالباً وطالبة.وشمل التوزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية والأقلام و الأدوات الهندسية والفنية التي يحتاجها الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين شاملاً بذلك جميع الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية بمقاسات مختلفة تناسب الجميع، كما ويسير العمل على توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية وفق الخطط التي جرى إعدادها مسبقاً بحيث تغطي التوزيعات ما يزيد عن 30 ألف طالب وطالبة بإذن الله.// انتهى //17:27ت م0232