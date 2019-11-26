حفر الباطن 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسقام مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء أمس، بجولة رقابية على الصيدليات البيطرية لضمان تطبيقها الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيع وتخزين ونقل المستحضرات البيطرية والتأكد من التراخيص وشهادة مزاولة المهنة وصلاحية الأدوية البيطرية ومن وضعها النظامي ومدى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بنظام مزاولة المهن البيطرية.وأسفرت الجولة عن ضبط ثلاث مستودعات تابعة لصيدليات بيطرية غير مرخصة بداخلها كميات كبيرة من الادوية الغير مصرح لها من قبل هيئة الغذاء والدواء.// انتهى //17:29ت م0234