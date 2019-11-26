جدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة ، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ممثلة ببرنامج "إمكان" وبنك التنمية الاجتماعية, بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، والرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد, بمشاركة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية بمحافظة جدة الدكتور سليمان موصلي, وأعضاء البرنامج وعدد من مسؤولي البنك.وأشار سمو الأمير مشعل بن ماجد, أن جمعية مراكز الأحياء بجدة تقدم العديد من الخدمات للمجتمع ولسكان الأحياء في سبيل بناء مجتمع تنموي, وتواصل عملها وفق خطتها لتحقيق التطلعات والتميّز, مؤكداً سموه أن الجمعية تحظى بدعم سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة الأمير خالد الفيصل.من جانبه, أعرب الراشد عن شكره وامتنانه لسمو الأمير مشعل بن ماجد, مثمناً توقيع الاتفاقية بين بنك التنمية الاجتماعية وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة, عادّاً ذلك عملاً مؤسسياً يعود بالنفع على العمل الاجتماعي ويضمن تحقيق مصلحة المجتمع.يُذكر أن الاتفاقية تهدف إلى التنمية الشاملة لدعم الأسر المنتجة وتأهيلهم وتمويلهم من أجل مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع, بالإضافة إلى خدمة قروض المشاريع الصغيرة, فيما يستفيد من الاتفاقية الأشخاص ممن لا يزيد دخلهم الشهري عن 5.000 ريال, وكذلك أبناء شهداء الواجب وأسرهم, والمشمولون في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم, والمطلقات والأرامل والأيتام, بالإضافة إلى المتعافون من إدمان المخدرات وأسرهم, والمستفيدون من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم, والمستفيدون من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية, والحاصلون على رخصة العمل الحر.// انتهى //17:33ت م0235