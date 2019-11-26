الخرطوم 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي بمكتبه بمقر الهيئة اليوم السفير التونسي الهاشمي العجيلي، يرافقه ماهر زغوان قنصل السفارة التونسية بالخرطوم .وأشاد السفير خلال اللقاء بإمكانيات ومكانة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومشروعاتها التي تسهم في سد الفجوة الغذائية.من جانبه رحب رئيس الهيئة بكل من السفير والقنصل، وقدّم لهما شرحًا عن برامج وأنشطة الهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها واستثماراتها التي توجد في الدول العربية والقطاعات التي تعمل بها وتسهم في دعم وتعزيز الأمن الغذائي.وأوضح أن الجمهورية التونسية تعدّ إحدى الدول العربية التي تسهم في الهيئة، وللهيئة فيها عدد من المشروعات منها شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة، وشركة اقروزيتاكس، وصندوق تونس لتربية الأسماك، وشركة أرابيسك للغلال، وأن الهيئة تتطلع للدخول في مزيد من المشروعات التي تدعم الأمن الغذائي كمشروع إنتاج بذور البطاطس ومشروع تخزين وتعبئة وتدريج وتصدير الخضروات والفواكه.// انتهى //17:39ت م0236