الخرطوم 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم، مساعد المفوض السامي لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جورج وليم الذي يزور السودان حاليًا.وقال عقب اللقاء في تصريحات صحفية: إنه أطلع حمدوك على نتائج زيارته لولايات النيل الأبيض وشمال دارفور ولقاءاته مع المسؤولين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المحلية المضيفة في تلك الولايات.وأضاف أن السودان ظل طوال السنوات الماضية يستضيف ما يفوق المليون لاجئ وأكثر من مليون و ثمان مئة ألف من النازحين، مشيدًا بدور السودان في استضافة هذه الأعداد بصورة مستدامة .ودعا إلى ضرورة الاستفادة من أجواء التحول الديمقراطي في البلاد لتكثيف الجهود لتعزيز بيئة الحماية والمساعدات المقدمة للاجئين والنازحين، موضحاً أنه لابد من أن تمتد المساعدات للمجتمعات السودانية المستضيفة.وطالب وليم المجتمع الدولي بضرورة تقديم المساعدات اللازمة وكل أنواع الدعم لحكومة السودان حتى تضطلع بدورها في تقديم المزيد من الحماية والمساعدات للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في السودان.// انتهى //17:40ت م0237