جيزان ٢٩ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م واساختتمت اليوم ، الحلقة التدريبية " التأثير القيادي " للقيادات الإدارية التي نظمتها الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة منطقة جازان بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ، وذلك بقاعة التدريب بالإمارة .وأكد وكيل إمارة منطقة جازان المديميغ ، أن الحلقة التدريبية جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة -حفظهما الله- , مؤكداً حرصهما على رفع مستوى التدريب لمنسوبي الإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين وإلحاقهم بحلقات وورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات عمل كل منهم.وبين أن الحلقة التطبيقية استهدفت القيادات الإدارية في الجهات الحكومية بالمنطقة سعياً لتطوير قدراتهم العملية وإكسابهم مهارات جديدة في إدارة التأثير القيادي بما يعود بالنفع على مجال عملهم .وسلم وكيل امارة جازان الشهادات للمشاركين بالحلقة من القيادات الإدارية بالمنطقة ، والهدايا التذكارية للمدربين القائمين على الحلقة التدريبية من منسوبي معهد الإدارة العامة.//انتهى//17:48ت م0239