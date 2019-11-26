بيروت 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأدانت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بأشد العبارات عمليات القتل التي تمارسها سلطات الإحتلال الاسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.وأكدت المنظمة في بيان اليوم، أن عمليات القتل والتنكيل والتعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال، جريمة حرب، مطالبة بتنفيذ العدالة الدولية بمثول قادة الإحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية لنيل عقابهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.وكشفت المنظمة عن أن عمليات القتل التي تنفذها حكومة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين أدت إلى استشهاد العديد منهم، وآخرهم الأسير سامي أبو دياك الذي قضى شهيدًا فجر اليوم، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.وقالت أن استشهاد الأسير ابو دياك جريمة جديدة تضاف إلى سجل سلطات الإحتلال الإسرائيلي الحافل بالإجرام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي وإستمرار تنكّرها لحقوق الشعب الفلسطيني، في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات اليومية المتصاعدة وضد الأسرى في السجون والمعتقلات.وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية في بيانها، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ومحاسبة قادة الإحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الفلسطينيين، التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية .// انتهى //18:53ت م0253