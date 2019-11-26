واشنطن 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم حالة التأهب في البيت الأبيض ومبنى الكونجرس الأمريكي بعد انتهاك طائرة للمجال الجوي، قبل أن يتم رفع الإغلاق الأمني في وقت لاحق.وذكر مصدر في شرطة العاصمة أن هناك "طائرة غير مصرح بها" بالقرب من واشنطن، وقد اخترقت المجال الجوي، وأضافت شرطة مبنى مجلسي النواب والشيوخ عبر تويتر أنه "تم رصد طائرة من الممكن أن تشكل خطرا، لذا تم إغلاق مبنى الكابيتول".وقال مصدر في جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات: إن نوع الطائرة غير معروف.// انتهى //18:58ت م0254