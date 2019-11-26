الأحساء 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ممثلة في إدارة رياض الأطفال بالشراكة مع مركز تنمية الطفل بالمنطقة الشرقية "أفلاذ" أمس، فعاليات اليوم العالمي للطفل تحت شعار "أطفالنا قادة بقيمنا"، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء خلود بنت صالح الكليبي ومديرة رياض الأطفال سعاد العيسى، وذلك في مدارس الشروق المتقدمة.وأكدت الكليبي أهمية غرس القيم في نفوس الأطفال بالقدوة الحسنة، مشيرةً إلى أن إدارة التعليم بالأحساء تنفذ مجموعة من البرامج الثقافية للطفل لخدمة هذه الفئة وفق أفضل السبل العلمية ومن خلال أحدث الوسائل والتقنيات والأساليب التربوية المعتبرة، والتي من خلالها نهدف للتوسع في رياض الأطفال وإسناد تدريس البنين للمعلمات.بعدها تجولت المساعدة للشؤون التعليمية ومديرة رياض الأطفال والحضور في أركان المعرض المصاحب وهي: ركن مسؤوليتي نحو بيئتي، وركن جولة في ربوع بلادي، وركن منهج الاستقصاء، وركن(Beauty)، وركن بقيمي تسمو أخلاقي، وركن القائد في داخلي، وركن مركز أفلاذ، وركن الاستشارات، وركن السينما "مبادرة واعي".كما شاركت في الفعاليات الروضات الحكومية ومدارس الطفولة المبكرة، بحزمة من البرامج والفقرات المتنوعة أداها الأطفال، عن حقوق الطفل في اليوم العالمي للطفل، وأطفالنا صناع للقيم، و بيئتي مسؤوليتي.وتضمنت الفعاليات عدداً من الورش قدمتها منسوبات مركز أفلاذ لتنمية الطفل بالمنطقة الشرقية ورشة "طفلي والقيم التربوية" قدمتها شيخة الدوسري، وورشة "الطفل والقيادة" قدمتها رحاب الفريج، كما شارك مكتب مكافحة التسول بالأحساء بركن توعوي إرشادي تحدث عن أضرار التسول ومخاطر المتاجرة بالأطفال والأشخاص.// انتهى //19:13ت م0256