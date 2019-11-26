الرباط 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبحث المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بمقر المنظمة بالرباط مع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأوضح بيان للمنظمة أن الجانبين اتفقا على المزيد من الدعم لمركز الإيسيسكو التربوي الإقليمي لتطوير التعليم الأصلي في نواكشوط، والتعاون على إنشاء معهد لتكوين الأئمة والخطباء، وإعداد دراسات حول تطوير التعليم التقليدي بموريتانيا أو ما يعرف ب"المحظرة" والتعريف بأهدافها، وآليات أدائها، وأثرها على المستويات التربوية والعلمية والثقافية.يذكر أن مركز الإيسيسكو التربوي في نواكشوط تم تاسيسه عام 2014، وبدأ عمله سنة 2017 من خلال الدورة التكوينية الأولى لمدرسي التعليم الأصلي في موريتانيا.وتهدف برامج المركز التكوينية المستمرة إلى إكساب الدارسين الخبرات التربوية والمنهجية الضرورية لتخطيط وبرمجة الأنشطة التربوية وتنفيدها وتقويتها، وإلى توثيق الروابط من خلال المنهاج الدراسي المعتمد بين الدراسين والقيم الإسلامية والثقافة العربية والانفتاح المستنير على الثقافة المعاصرة.// انتهى //19:13ت م0257