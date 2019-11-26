اجتماعي / جمعية البر بالسيح تطلق ملتقى "أطياف" الأحد القادم

الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
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السيح 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس
تطلق جمعية البر الخيرية بمدينة السيح بمحافظة الخرج الأحد القادم ملتقى أطياف البر النسائي ا‏لـ 8، بمشاركة نخبة من الاكاديميات والتربويات المتخصصات.
ويشتمل برنامج الملتقى الذي يقام في قاعة الفرسان بمدينة السيح على مجموعة من الفعاليات الاجتماعية من لقاءات ومحاضرات متخصصة ، وبرامج مخصصة للطفل ، وإقامة العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية.
ويصاحب الملتقى بازار خيري سيكون ريعه لبرامج الجمعية ومناشطها الخيرية والاجتماعية.
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19:17ت م
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