السيح 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واستطلق جمعية البر الخيرية بمدينة السيح بمحافظة الخرج الأحد القادم ملتقى أطياف البر النسائي ا‏لـ 8، بمشاركة نخبة من الاكاديميات والتربويات المتخصصات.ويشتمل برنامج الملتقى الذي يقام في قاعة الفرسان بمدينة السيح على مجموعة من الفعاليات الاجتماعية من لقاءات ومحاضرات متخصصة ، وبرامج مخصصة للطفل ، وإقامة العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية.ويصاحب الملتقى بازار خيري سيكون ريعه لبرامج الجمعية ومناشطها الخيرية والاجتماعية.// انتهى //19:17ت م0259