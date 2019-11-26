اجتماعي / جمعية البر بالسيح تطلق ملتقى "أطياف" الأحد القادم
الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
السيح 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس
تطلق جمعية البر الخيرية بمدينة السيح بمحافظة الخرج الأحد القادم ملتقى أطياف البر النسائي الـ 8، بمشاركة نخبة من الاكاديميات والتربويات المتخصصات.
ويشتمل برنامج الملتقى الذي يقام في قاعة الفرسان بمدينة السيح على مجموعة من الفعاليات الاجتماعية من لقاءات ومحاضرات متخصصة ، وبرامج مخصصة للطفل ، وإقامة العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية.
ويصاحب الملتقى بازار خيري سيكون ريعه لبرامج الجمعية ومناشطها الخيرية والاجتماعية.
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19:17ت م
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