نجران 29 ربيع الأول 1441هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسدشن وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التنموية سعيد بن عبدالله بن حموض اليوم، معرض "إبداع نجران 2020"، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمقر الإدارة.وضم المعرض أكثر من 63 مشروعاً علميًا، شارك بها طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمنطقة، في مجالات علمية متنوعة.وأكد العتيبي أن تعليم نجران يبذل جهوداً كبيرة لتشجيع الطلاب ودعمهم وتنمية مواهبهم، مشيراً إلى أن العناية بالطلاب الموهوبين واجباً وطنياً وخياراً استراتيجياً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.وبيّن أن التعليم يولي أهمية كبيرة بالطلاب والطالبات الموهوبين من خلال رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم وتقديم الدورات المختلفة لهم من أجل تطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم لتمثيل الوطن في المحافل والمشاركات العالمية.وتضمن الحفل عرضاً مرئياً عن الجهود المبذولة في خدمة الطلاب الموهوبين، إلى جانب تكريم المشاركين من المحكمين والمدارس المتميزة في تسجيل المشاريع والطلاب المشاركين في المعرض.//انتهى//19:19ت م0260