بيروت 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساستأنفت ورشة فنية تابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أعمال الحفر ورفع السواتر الترابية قرب الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحررة، وذلك بواسطة 4 آليات من نوع "بوكلن"، فيما قامت شاحنتان بنقل الأتربة إلى الجهة الجنوبية لبلدة الغجر السورية المحتلة.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ هذه الأعمال ترافقت مع تحليق منقطع النظير لطائرات استطلاع من دون طيّار على علو متوسّط في أجواء معظم قرى الجنوب لاسيما قرى قضاء مرجعيون.// انتهى //19:23ت م0261