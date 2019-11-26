القاهرة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في أفريقيا الذي ينظمه المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.ويهدف المنتدى - الذي يستمر على مدار 3 أيام - إلى تبادل المعرفة والتعاون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ويعمل على مساعدة هيئات التنسيق الوطنية من 18 دولة أفريقية على طول مسارات الهجرة بوسط وغرب البحر المتوسط لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا الشأن، كما يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة.وقالت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدارات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرستينا ألبرت خلال افتتاحها المنتدى: إن هذا المنتدى يوفر منصة لتبادل المعرفة حتى نستطيع معالجة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، كما يعزز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة تلك الجريمة، لافتة النظر إلى أنه من المتوقع أن يحقق المنتدى العديد من المخرجات التي تشمل تحديد التحديات المشتركة في التعامل مع مشكلة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للوقوف على أنشطة التنسيق الوطنية لمكافحة كلا الجريمتين.// انتهى //19:24ت م0262