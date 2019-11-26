الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واستأهل فريق الإسماعيلي المصري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد فوزه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، اليوم ضمن إياب دور الـ16 على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.واستفاد الإسماعيلي من فوزه ذهابا بنفس النتيجة، ليضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة بنتيجة 4 - 0 في مجموع المباراتين.ولحق الإسماعيلي بمواطنه الاتحاد السكندري المصري، بجانب كل من الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء وأولمبيك آسفي من المغرب والشرطة العراقي ، لتتبقى بطاقة واحدة فقط لاكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ8، بين مولودية الجزائر الجزائري والقوية الجوية العراقي، وستحسم بالمباراة التي تجمع بينهما يوم 16 ديسمبر المقبل علما بأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.// انتهى //19:28ت م0264