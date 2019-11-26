الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم لقاءات الجولة الـ 14 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بـ4 مباريات جمعت بين النهضة والثقبة، والتقدم مع نجران، والطائي أمام حطين، والجيل مع الخليج.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حقق النهضة فوزا على حساب ضيفه الثقبة بنتيجة 4 - 1 ، ليرتفع رصيد النهضة إلى 22 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة أقل من الثقبة ثالث الترتيب .وتغلب فريق نجران على التقدم بهدف دون رد ، على استاد نادي النجمة في عنيزة ، ليرتفع رصيد نجران إلى 19 نقطة بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد التقدم عند 11 نقطة بالمركز الثامن عشر ، وعلى استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، حقق الطائي فوزا كبيرا بنتيجة 5 - 0، على حساب ضيفه حطين ، ليكون رصيد الطائي 20 نقطة بالمركز السابع، بفارق 7 نقاط عن حطين صاحب المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة.وفي ختام لقاءات اليوم حسم الخليج نتيجة مباراته مع مضيفه الجيل بالفوز بهدفين دون مقابل، على ملعب نادي الفتح في الأحساء ، ليرتفع رصيد الخليج إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، بالتساوي مع الجيل الخامس عشر .// انتهى //19:38ت م0265