الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأجريت اليوم مراسم قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم التي ستقام مبارياتها خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر المقبل.وجاءت القرعة سهله للهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب ، في حين يواجه فريق التعاون " حامل اللقب " نظيره فريق العين ، ويواجه الهلال نظيره الجبلين ، والنصر أمام البكيرية ، والأهلي والنجوم ، والاتحاد والصفا ، والشباب مع الشعلة .ويلتقي في دور الـ 32 أيضا فريق أبها مع العربي ، ونجران والفتح ، والأخدود وأحد ، والاتفاق أمام الطائي ، وجدة والفيصلي ، وضمك مع الجيل ، والعدالة والروضة ، والوحدة والخليج ، والرائد يواجه المجزل ، وأخيرا الفيحاء مع الدرع .// انتهى //20:27ت م0272