إسلام آباد 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم في القصر الرئاسي بإسلام أباد بملكة هولندا ماكسيما زوريجويتا التي تزور باكستان حالياً بصفتها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل للتنمية.وقال الرئيس علوي : إن باكستان تعد الشمول المالي أداة فاعلة لتحقيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.وأعرب عن تقديره لجهود الملكة ماكسيما في مجال تعزيز الشمول المالي للتنمية، مشيراً إلى أن باكستان حققت تقدماً في الشمول المالي، وأن زيارة الملكة ماكسيما ستكون لها آثار إيجابية على المبادرات الجارية بهذا الصدد في باكستان.من جانبها أشادت ملكة هولندا بجهود باكستان تجاه الوصول إلى الخدمات المالية للنساء في البلاد.// انتهى //20:32ت م0273