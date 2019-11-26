القاهرة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي "اف سي مصر"، فوزه الأول في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة السادسة بالدوري.أحرز هدف المباراة اللاعب مصطفى سلطان في الدقيقة 91، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد "اف سي مصر" إلى 6 نقاط ليحتل بها المركز الـ11 مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 3 نقاط وضعته في المركز الـ18 والأخير.// انتهى //20:35ت م0274