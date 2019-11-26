الخرطوم 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساستقبل مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا البرفسور عوض حسن بالخرطوم اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، يرافقه الملحق الثقافي في السفارة الدكتور بندر بن محمد الحركان، بحضور عدد من أساتذة الجامعة.وُبحثت خلال اللقاء مجالات التبادل العلمي والأبحاث والتعاون الأكاديمي وإمكانية الاستفادة من الخبرة المكتسبة، وأمّن اللقاء على المبادرات المطروحة في مجال الأبحاث العلمية وتبادل الزيارات.// انتهى //20:43ت م0275