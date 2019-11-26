عرعر 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسنظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم جلسة حوارية بعنوان " دور وسائل الإعلام الجديد في المحافظة على الوحدة الوطنية "، ضمن فعاليات "أسبوع التلاحم الوطني " بمنطقة الحدود الشمالية ، وذلك في النادي الأدبي الثقافي بعرعر .وتهدف الجلسة الحوارية التي قدمها مدير الإعلام والاتصال بتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني إلى التعريف بأهمية الإعلام في بناء جسور التواصل والحوار بين الفرد والمجتمع لتعميق التلاحم والترابط الوطني ، وتعزيز دور المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي نحو المواطنة ونشر ثقافة الحوار ، وفتح المجال للحضور بالمداخلات والنقاش .يذكر أن أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة الحدود الشمالية شهد عددًا من الفعاليات المصاحبة، منها معرض الجهات الحكومية، وأركان الأسر المنتجة بالمنطقة، ومعرض الفنون التشكيلية، إضافة إلى قافلة الحوار التي تجوب مدن ومحافظات وهجر منطقة الحدود الشمالية .ويهدف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من فعالياته وبرامجه التي تستهدف جميع شرائح المجتمع إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة التطرف في إطار الثوابت الشرعية والوطنية .// انتهى //20:50ت م0276