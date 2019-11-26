سياسي / وزير الخارجية البريطاني يعزي فرنسا في ضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية بمالي
الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
لندن 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس
أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن تعازيه للحكومة الفرنسية ولأسر الجنود الذين لقوا حتفهم جراء تحطم مروحية عسكرية في مالي.
وقال راب في بيان بهذا الشأن: " أشعر بحزن عميق بعد سماع نبأ مأساوي بتحطم مروحية في مالي فقد على إثره جنود فرنسيون أرواحهم وهم يقاتلون الإرهاب، كما أقدم خالص التعازي لأسر وأصدقاء أولئك الذين قتلوا".
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20:50ت م
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