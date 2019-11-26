لندن 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن تعازيه للحكومة الفرنسية ولأسر الجنود الذين لقوا حتفهم جراء تحطم مروحية عسكرية في مالي.وقال راب في بيان بهذا الشأن: " أشعر بحزن عميق بعد سماع نبأ مأساوي بتحطم مروحية في مالي فقد على إثره جنود فرنسيون أرواحهم وهم يقاتلون الإرهاب، كما أقدم خالص التعازي لأسر وأصدقاء أولئك الذين قتلوا".// انتهى //20:50ت م0277