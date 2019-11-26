حائل 29 ربيع أول 1441هالموافق 26 نوفمبر 2019م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقه حائل اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الثانية في دورة الانعقاد الرابعة للعام المالي 1440 - 1441 بصالة الاجتماع الرئيسة بالإمارة .ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد في مستهل الاجتماع باسمه واسم أهالي المنطقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام ودعم للمنطقة ، وجميع مناطق المملكة .واستعرض المجلس المشروعات في قطاع التعليم في جامعه حائل وإدارة التعليم والقطاعات الأخرى وجرى الاطلاع على سير المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المسحوبة لإعادة طرحها لإنجازها بأسرع وقت ممكن وحث المسؤولين في المشروعات لمتابعتها وتجاوز المعوقات التي تواجهها .كما اطلع على دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في تنمية المناطق من خلال وكاله وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية المناطقية .وفي نهاية الاجتماع أصدر المجلس عددًا من القرارات حيال ما نُوقش.// انتهى //20:50ت م0278