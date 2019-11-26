إسلام آباد 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسانتخب باكستان أمس رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.وأوضح بيان صادر في إسلام أباد اليوم انتخاب المندوب الباكستاني الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف السفير خليل هاشمي رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.وذكر البيان أن المؤتمر هو عبارة عن هيئة أممية تعنى بقضايا التنمية والتجارة الدولية، وتسعى إلى مساعدة الدول النامية على الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير المقاولات وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.وأشار إلى أن انتخاب باكستان رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دليل على إسهاماتها الإيجابية لتعزيز التجارة والتنمية الدولية والتزامها الثابت بتحقيق أهداف المؤتمر.// انتهى //20:51ت م0280