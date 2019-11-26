تونس 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسعقد اتحاد إذاعات الدول العربية بمقره بالعاصمة التونسية سلسة من الاجتماعات الخاصة باللجان الدائمة التابعة له، وهي اللجنة الدائمة للإعلام الجديد واللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية واللجنة الدائمة للإذاعة وللرياضة واللجنة الدائمة للأخبار واللجنة الدائمة للشؤون الهندسية وللشؤون الإدارية والمالية والقانونية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد لمختلف اللجان إضافة إلى ممثلين عن المركز العربي لتبادل الأخبار بالجزائر.ونظرت اللجنة الدائمة للإذاعة في دورتها الرابعة والعشرين في مشروع إعادة توزيع معايير إسناد حوائط التبادل الإذاعي المقررة في الاتحاد، فيما تمحورت اجتماعات لجنة الإعلام الجديد حول الأخبار العربية والأفريقية عبر منصة الإسبو كلوود لاتحاد إذاعات الدول العربية ونسبة الأخبار العربية التي أسهم بها عبر وسائط الإعلام الجديد، إضافة إلى تقديم عرض حول أدوات التعاون عن بعد عبر الإنترنت.وتولى المشاركون خلال اجتماع اللجنة الهندسية في دورتها الخامسة والخمسين تقييم النشاط الهندسي في الاتحاد خلال السنة الحالية، فيما ناقش المجتمعون خلال الدورة الـ 30 للجنة الدائمة للرياضة ما تُبودل من أخبار رياضية خلال العام الحالي والأحداث الرياضية الكبرى التي تحصل الاتحاد على حقوق بثها لفائدة الهيئات الأعضاء، وتدابير الخطة المستقبلية لاقتناء حقوق بث المنافسات الإقليمية والقارية والعالمية المقبلة.كما نظر الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية في تفاصيل التبادلات البرامجية التلفزيونية كمًّا ومضمونًا خلال الفترة الفاصلة بين اجتماع السنة الماضية والاجتماع الحالي، مع التأكيد على ضرورة دعمها وتطويرها.// انتهى //20:58ت م0282