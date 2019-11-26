الطائف 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبدأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة بزيارة محافظة الطائف، التي استهلها بإزاحة الستار عن مجسم الجزيرة العربية الواقع على المدخل الشمالي لمحافظة الطائف.عقب ذلك ترأس سمو أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية لمحافظات الطائف وميسان والمويه، التي تخللها استعراض للمشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، حيث بلغت عدد المشروعات المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها بمحافظة الطائف (221) مشروعاً موزعة على جامعة الطائف، ووزارة الإسكان، والطرق والبلديات، والشؤون الصحية، والتعليم، والمياه، وفي محافظة ميسان بلغ إجمالي المشروعات (28) مشروعاً منجزاً وجارٍيا تنفيذه ومعتمدا، موزعة على قطاعات المياه والطرق والكهرباء، أما في محافظة المويه فبلغ عدد المشروعات (9) شملت قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية.ثم التقى سمو أمير منطقة مكة المكرمة بأهالي محافظات الطائف وميسان والمويه، الذين قدموا للسلام على سموه خلال زيارته التفقدية، واستمع سموه إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، بعد ذلك دشن سموه حلقة نقاش بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة وتنمية الطائف" شارك فيها أكثر من (80) متطوعاً ومتطوعةً من مختلف التخصصات، ناقشوا خلالها محورين أساسيين هما: التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية.ثمّ كرّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة عدداً من ضباط وأفراد شرطة الطائف نظير جهودهم في الكشف عن عدد من القضايا الجنائية.ويواصل سموه غدًا جولاته على باقي المحافظات الشرقية للمنطقة حيث يزور محافظة الخرمة ورنية وتربة.// انتهى //21:07ت م0284