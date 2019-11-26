الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية ميخائيل أونماخت، تطورات الأوضاع في اليمن وما يتصل بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق الرياض، موضحاً بأن عودة رئيس الوزراء اليمني للعاصمة المؤقتة عدن وفريقه الوزاري تمثل خطوة مهمة تعكس وجود إرادة راسخة لتنفيذ الاتفاق.وتطرق وزير الخارجية اليمني في اللقاء اليوم إلى دعم حكومة بلاده لعملية السلام في اليمن وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاق أستكهولم وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة يعد الأرضية والأساس الصحيح للذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وجدد الوزير الحضرمي إدانته لقيام إيران بالاعتراف بممثل الحوثيين في طهران وتسليمه مقر السفارة اليمنية في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي، واصفًا هذا السلوك بأنه يؤكد مدى تورط النظام الإيراني في دعم مليشيات الحوثي.من جهته أكد المسؤول الألماني دعم بلاده أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين اليمن وألمانيا.وأكد بأن اليمن تحظى بأولية بالنسبة لألمانيا وأن بلاده تسعى للمساعدة في تحقيق السلام في اليمن، متمنيًا أن يسود الأمن والاستقرار في اليمن في المستقبل القريب.// انتهى //21:14ت م0285