الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فيرنر يوهانس رئيس رومانيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وقال سمو ولي العهد: يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة ، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد ، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق.// انتهى //21:32ت م0292