العارضة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسنظمت الكلية الجامعية بمحافظة العارضة اليوم ورشة عمل بعنوان " بناء الاختبارات في ضوء مخرجات التعلّم " ، وذلك بمقر الكلية.وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور محمد فتح الله السيد وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس، التعرف على الطرق والأساليب المناسبة لبناء جدول مواصفات الاختبار التحصيلي ومواصفات الاختبار الجيد، وخطوات بناء الاختبار، وطرق بناء الفقرات الاختبارية وإخراج الاختبار وتطبيقه، وشمولية المنهج مع مراعاة الفروق بين الطالبات.// انتهى//21:50ت م0294