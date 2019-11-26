الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسافتتح وكيل الهيئة للشؤون الأمنية بالجمارك السعودية محمد بن علي النعيم في الرياض اليوم الاجتماع التاسع عشر للمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات لممثلي مكاتب الاتصال المحلية ريلو - الشرق الأوسط - ، بحضور ممثلي منظمة الجمارك السعودية ، ويستمر يومين .وأوضح النعيم في كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح أن الاجتماع يأتي امتدادًا للاجتماعات السابقة التي تُعقد بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين المكاتب المحلية في أقليم الشرق الأوسط، التي تُناقش من خلالها أوجه التعاون والدعم في مجال تبادل الخبرات وجودة البيانات، وتعزيز آلية التنسيق بين المكاتب المحلية في سرعة تبادل المعلومات وتمريرها إلى المكتب الإقليمي في المملكة التابع لمنظمة الجمارك العالمية ليؤدي دوره في نقلها وإبلاغها إلى جميع الدول الأعضاء والمكاتب الإقليمية الأخرى بهدف تحقيق التطلعات من خلال تكامل العمل المشترك وللارتقاء بهذا الإقليم إلى مستويات متقدمة في جميع المجالات المتعلقة بتبادل المعلومات.وأكد النعيم أهمية ترسيخ مفهوم التعاون في مجال تبادل المعلومات للتصدي لعمليات التهريب بجميع أشكالها إضافة إلى العمل المتواصل على الاستفادة المثلى من التقنيات الأمنية.وشهدت أعمال الاجتماع توقيع اتفاقية انضمام الجمارك الفلسطينة لجمارك الدول الأعضاء ببرنامج ريلو التابع لمنظمة الجمارك العالمية، حيث وقع الاتفاقية من جانب الجمارك السعودية مديرة المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط منيرة الرشيد، فيما وقعها من جانب الجمارك الفلسطينية مدير المكتب المحلي لتبادل المعلومات محمد عدنان جراد.وتضمنت محاور الاجتماع تقديم عدد من أوراق العمل التي شملت استعراض نتائج الاجتماع الثامن عشر وتوصياته، بالإضافة إلى تحليل الوضع القائم لعمل المكاتب المحلية وسبل تطويرها، كما ناقش الاجتماع التحديات ومعوقات العمل، ومن المقرر أن تناقش أعمال اليوم الثاني النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية لكل مكتب.يذكر أن المكاتب المحلية لتبادل المعلومات في إقليم الشرق الأوسط تقوم بأدوار فاعلة وحيوية من خلال التعاون الدائم فيما بينها لرصد محاولات التهريب، وتبادل المعلومات عن عمليات التهريب وأنشطة المهربين بهدف اتخاذ الإجراءات التي تكفل السيطرة على هذه الأعمال والأنشطة والحيلولة دون حدوثها، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في حماية المجتمعات من ارتكاب الجرائم.// انتهى //21:56ت م0295