القاهرة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسانطلقت في مصر اليوم فعاليات الاجتماع العام الـ30 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب "مينا فاتف"، بمشاركة ما يقرب من 300 مصرفي وقانوني يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة، وعددًا من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعنية.ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، عددًا من الموضوعات الخاصة بعمل المجموعة أهمها: مناقشة خطة عملها لزيادة فعالية آدائها، وعلاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية.وطالب رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته الافتتاحية للاجتماع بضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية بالسلطات النقدية على المستوي الإقليمي والدولي، لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة وتنوع المصادر النقدية بشكليها المشروع وغير المشروع.وأعرب عن شكره لرئيس مجموعة "مينافاتف " الدكتور صبحي مصباح زيد لما يبذله من جهد، مؤكدًا على دعم مصر الكامل للمجموعة وسكرتاريتها برئاسة الدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ من أجل تحقيق الهدف المنشود لإنشاء هذه المجموعة، وإنجاح اجتماعها العام وما يعقد على هامشه من اجتماعات.// انتهى //22:11ت م0297