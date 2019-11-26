باريس 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسترأس معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي اليوم وفد المملكة المشارك في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 158 دولة عضو في المنتدى، وبحضور معالي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آنخيل غوريا، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الضريبية للدول الأعضاء.وشدد معالي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي على الوصول لحل عالمي توافقي فيما يتعلق بفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي خلال العام المقبل الذي نُوقش مؤخرًا في مؤتمر الزكاة والضريبة في الرياض .وقال معالي محافظ الهيئة : " إن المنتدى حقق على مدى العشر سنوات الماضية نجاحا مميزا أدى إلى توفر الشفافية الضريبية في الدول الأعضاء وكان له الأثر في تعديل بعض الأنظمة المحلية الخاصة بتبادل المعلومات في الدول".واستعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعضا من الإحصائيات والإنجازات المهمة التي أدت لإضافة عشرات المليارات كإيرادات إضافية للدول الأعضاء خلال العقد الماضي ومنذ تأسيس المنتدى العالمي للشفافية.تجدر الإشارة إلى أن المنتدى منح المملكة مؤخرًا تقييما ملتزما بشكل كبير بشأن توفر الأنظمة المحلية الخاصة بتبادل المعلومات وإمكانية تبادلها مع الدول الشريكة وفقًا للاتفاقيات الضريبية.كما يعقد المنتدى العالمي للشفافية ، اجتماعات سنوية تناقش خلالها القرارات المفصلية المهمة والمشكلات الرئيسة التي تواجه السلطات الضريبية فيما يخص تبادل المعلومات، و يمثل الدول الأعضاء في هذا الاجتماع رؤساء الأجهزة الضريبية.// انتهى //22:24ت م0299