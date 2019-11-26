رفحاء 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأطلقت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حملة كسوة الشتاء وذلك للإسهام في التبرع للمستفيدين البالغ عددهم 654 يتيمًا ويتيمة و أمهات الأيتام .وأوضح المدير التنفيذي فروان بن سعد الفروان أن الحملة تهدف إلى توفير قيمة كسوة الشتاء للأيتام واليتيمات وأمهات الأيتام في محافظة رفحاء والقرى والهجر التابعة للمحافظة الذين ترعاهم الجمعية ، متطلعاً لإسهام جميع شرائح المجتمع فيها بما تجود به أنفسهم، مؤكداً أن التبرعات لكسوة الشتاء ستودع في حسابات المستفيدين بعد الانتهاء من الحملة بإذن لله.وأشار إلى أن تقسيم قيمة الحملة على شكل أسهم وكل سهم يحمل قيمة حيث يتبرع الشخص عن نفسه بمبلغ 100 ريال سهم الفرد و عن والديه 200 ريال سهم الوالدين و عن أسرته 300 ريال سهم ، لافتاً النظر إلى وجود عداد أسهم يُحدّث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة حجم الإسهام.// انتهى //22:56ت م0307