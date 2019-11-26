محايل 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم فعاليات ملتقى التوظيف الأول الذي ينظمه فرع الغرفة التجارية بمحايل بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري ونائب رئيس الغرفه التجارية بأبها المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري .وتجول المحافظ المكلف على المعارض المشاركة واستمع لشرح مفصل من مدير فرع الغرفة التجارية بمحايل أحمد بن محمد الفلقي عن محتويات وأهداف الملتقى .يذكر أن الملتقى يستمر يومين ويهدف إلى عرض الفرص الوظيفيه للشباب والفتيات في منشآت القطاع الخاص والتعريف بالجهات التي لديها تمويل مالي للمشروعات الصغيرة ، ويشارك بالملتقى العديد من الجهات ذات العلاقه المتمثله في صندوق الموارد البشرية ومركز طاقات ومكتب العمل والكلية التقنية للبنين بالمحافظة ، والمعهد الصناعي والكليه التقنية للبنات .// انتهى //22:56ت م0308