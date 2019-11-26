الطائف 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسيواصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غدٍ الأربعاء جولاته التفقدية على المحافظات الشرقية للمنطقة بزيارة للخرمة وتربة ورنية، ضمن جولاته السنوية على المحافظات.ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية للمحافظات الثلاث بحضور أعضاء المجالس ومديري الأجهزة الحكومية في المنطقة ، حيث تُناقش المشروعات المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها إضافة للمشروعات المتعثرة وسُبل تسريع العمل فيها.كما يلتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أهالي محافظات الخرمة وتربة ورنية ، ويستمع سموه إلى مطالبهم ومقترحاته .// انتهى //23:00ت م0311