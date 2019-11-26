الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، على اهتمام سموه بالرياضيين وتحفيزه لأصحاب الإنجازات ، معرباً عن اعتزازه باستقبال سموه لفريق نادي الهلال ولرئيس مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بعد تحقيق الفريق لكأس دوري أبطال آسيا 2019م.وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن استقبال سمو سيدي ولي العهد لفريق نادي الهلال يعد تجسيداً للدعم الكبير وغير المحدود الذي يوليه سموه -أيده الله- لهذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يعد ركيزةً أساسية في بناء مجتمع حيوي رياضي، وقادر على تحقيق المنجزات الدولية والقارية باسم المملكة العربية السعودية".وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "قدم سمو ولي العهد كل الدعم الممكن مالياً ومعنوياً لجميع الأندية الرياضية بالمملكة للنهوض بها وتطويرها في جميع الألعاب لكي تصبح نواة مضيئة تمثل الوطن في المحافل الرياضية الخارجية خير تمثيل، ولتتمكن من تحقيق إنجازات كبرى تسجل باسم هذا الوطن الغالي، وما استقبال سموه اليوم لأبنائه في فريق نادي الهلال إلا تأكيد على هذا الدعم الكبير والمعنوي في تقدير وتكريم كل من يرفع علم المملكة خفاقاً في أكبر المحافل الدولية والقارية".// انتهى //23:02ت م0312