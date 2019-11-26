الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم برنامج ( رائد ) للتأهيل المهني لذوي اضطراب طيف التوحد .وقدم رئيس مجلس إدارة (سعي) لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق بن عبدالله العتيبي نبذة عن برنامج رائد، الذي صمم ونفذ من قبل لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يقدم للمستفيدين من ذوي اضطراب طيف التوحد تدريباً مهنياً منتهيًا بالتوظيف، من خلال إقامة الورش، البرامج والدورات التدريبية التي تسهم في تنمية المهارات الذاتية، والاستقلالية، والمهارات الإدراكية، والمهارات الحسية، والمهارات العملية والمهارات المهنية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وضمان حقوقهم الوظيفية.وتجول سموه على الوحدات التدريبية وهي وحدة إعداد الأطعمة والمشروبات، ووحدة الغسيل والكلي، ووحدة الأعمال الإدارية، ووحدة الأعمال الفندقية.ويهدف البرنامج إلى تقديم التأهيل المهني لذوي اضطراب طيف التوحد وإلحاقهم بسوق العمل.وقدم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن تبرعاً مالياً بقيمة 300 ألف ريال إسهاما من سموه في البرنامج ودعما لهذه الفئة الغالية.// انتهى //23:05ت م0313