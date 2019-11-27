الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأقيمت اليوم المباراة النهائية لكرة القدم والحفل الختامي للدورة الرياضية المدرسية الثالثة‬ التي استضافتها إدارة تعليم الرياض في معهد العاصمة، وانتهت بفوز منتخب تعليم الرياض على منتخب تعليم جدة بنتيجة ٣-٢ .وأشار مدير النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبوعباة إلى أن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام قد توج أمس الإدارات الفائزة بالمراكز الأولى في نهائيات منافسات ألعاب القوى ضمن الدورة، حيث حصل على المركز الأول منتخب تعليم جازان والثاني منتخب تعليم مكة المكرمة، بينما جاء في المركز الثالث منتخب تعليم الرياض ، مقدماً التهنئة لكل الفرق المشاركة على نجاح الدورة وكذلك للجنة المنظمة على جهودهم طوال أيام الدورة .من جهة أخرى أوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالدورة محمد الشهري أن منتخب تعليم الرياض حقق الدرع العام للدورة وكذلك المركز الثالث في بطولة ألعاب القوى في المعهد، مشيراً إلى أنه تم خلال الحفل تكريم شركاء النجاح الذين أسهمو في إنجاح البطولة،ومكافآت مالية لمنتخب تعليم الرياض بمناسبة فوزه بالميداليات الذهبية وتوزيع الميداليات على منتخبي تعليم الأحساء وتعليم مكة المكرمة لحصولهما على المركزين الثالث والرابع .//انتهى//00:21ت م0322