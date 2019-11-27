محايل 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأصدر مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحي كدوان قرارًا بتعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات ) نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة .وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم رجال ألمع ناصر بن محمد جبلي أن القرار جاء بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة عسير وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة، مؤكدًا على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة .//انتهى //00:56ت م0324