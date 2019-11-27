دكار 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأعلن بيان صادر عن وزارة الاقتصاد السنغالية أن المصرف الإفريقي للتنمية قدم للسنغال دعما ماليا بقيمة 9ر40 مليارات فرنك إفريقي، أي 7ر68 مليون دولار أمريكي، بهدف تعبئة الموارد وتعزيز فعالية الإصلاحات الاستراتيجية "لخطة السنغال الصاعدة"ويعد هذا الدعم المالي القسط الأول من ثلاث عمليات تمويل تهدف إلى دعم ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية والسنتين المقبلتين.//انتهى//02:07ت م0326