كينشاسا 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسقالت السلطات في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن الفيضانات تسببت في مقتل 39 شخصا على الأقل في العاصمة كينشاسا اليوم بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.وأضافت أن الأمطار تسببت في حدوث انهيارات أرضية قرب جامعة كينشاسا.وأوضح نائب حاكم إقليم كينشاسا نيرون مبونجو أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث.وتعد الفيضانات ظاهرة معتادة في كينشاسا التي يقطنها 12 مليون نسمة ولكن نادرا ما أدت الفيضانات إلى مقتل مثل هذا العدد الكبير.// انتهى //04:45ت م0330