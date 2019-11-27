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الأربعاء 1441/3/30 هـ الموافق 2019/11/27 م واس
الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يولي اهتماماً ورعاية بالدرعية منطلق الدولة السعودية
أمر ملكي: ابن عياف أمينًا لمنطقة الرياض
القيادة تهنئ رئيس رومانيا بإعادة انتخابه
استقبل فريق الهلال بعد التتويج الآسيوي.. ولـي العهـد: استمروا فـي رفــع اســم المملكة
عبدالعزيز بن تركي يشكر ولي العهد على اهتمامه وتحفيزه
أمير الرياض يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية خيرات والشركة الحديثة للتكنولوجيا
أمير الشرقية: منهج القيادة دعم الصلح وتعزيز دور لجان الإصلاح
أمير القصيم: تطبيق الدولة لأحكام الشريعة له الأثر في الحد من انتشار المخدرات
المملكة تدعم منظمة الفاو بمبلغ 1.5 مليون دولار
المملكة والإمارات.. توءمة العلاقة المتفردة
المملكة تعزي في ضحايا زلزال تيرانا
شوريّون يطالبون بضبط أسعار العقار وخطة لحماية سوق المال
التدهور الاقتصادي يجبر أردوغان على استجداء الأتراك
143 قتيلاً بأسلحة نارية في احتجاجات إيران
التعنت الحوثي ينذر بكارثة بيئية
تأكيد عربي على أهمية إصلاح مجلس الأمن
استمرار مشاورات «الدستورية» السورية وانسحاب وفد النظام
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