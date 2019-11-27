الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يولي اهتماماً ورعاية بالدرعية منطلق الدولة السعوديةأمر ملكي: ابن عياف أمينًا لمنطقة الرياضالقيادة تهنئ رئيس رومانيا بإعادة انتخابهاستقبل فريق الهلال بعد التتويج الآسيوي.. ولـي العهـد: استمروا فـي رفــع اســم المملكةعبدالعزيز بن تركي يشكر ولي العهد على اهتمامه وتحفيزهأمير الرياض يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية خيرات والشركة الحديثة للتكنولوجياأمير الشرقية: منهج القيادة دعم الصلح وتعزيز دور لجان الإصلاحأمير القصيم: تطبيق الدولة لأحكام الشريعة له الأثر في الحد من انتشار المخدراتالمملكة تدعم منظمة الفاو بمبلغ 1.5 مليون دولارالمملكة والإمارات.. توءمة العلاقة المتفردةالمملكة تعزي في ضحايا زلزال تيراناشوريّون يطالبون بضبط أسعار العقار وخطة لحماية سوق المالالتدهور الاقتصادي يجبر أردوغان على استجداء الأتراك143 قتيلاً بأسلحة نارية في احتجاجات إيرانالتعنت الحوثي ينذر بكارثة بيئيةتأكيد عربي على أهمية إصلاح مجلس الأمناستمرار مشاورات «الدستورية» السورية وانسحاب وفد النظام// يتبع //06:01ت م0003