وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( كبح تطلعات إيران ): مازالت إيران تمارس دور الدولة المارقة على المجتمع الدولي ويبدو أنها تستمتع بأداء هذا الدور الإرهابي التخريبي الذي لن يفضي إلى شيء سوى ارتداده على النظام الإيراني كما يحدث الآن في إيران عندما فاض الكيل بالشعب الإيراني من النظام الذي يعامل الشعب وكأنه مجموعة من الرعاع لا وزن لهم ولا قيمة مبدداً ثروات إيران على مغامرات غير محسوبة العواقب فكان أن ارتدت عليه نتائج مغامراته وأصبح نظاماً منبوذاً لا يحظى بأي قبول في المجتمع الدولي بل دائماً ما ينظر إليه على أنه مصدر رئيس لعدم الاستقرار في المنطقة بسياساته التي لا ترقى إلى مستوى السياسات المسؤولة للدولة، فالنظام الإيراني أقرب إلى زمرة تحكم بلداً تفكرُ في مصالحها وتنفيذ مخططاتها ضاربةً بمصالح الشعب الإيراني عرض الحائط، فالنظام يعيش في وادٍ والشعب الإيراني في وادٍ آخر.وتابعت : منذ قيام النظام الإيراني العام 1979م وهو يعمل جاهداً على توتر الإقليم بكل الوسائل -غير المشروعة بالتأكيد- من خلال تدخله في شؤون الدول الأخرى ومحاولة نشر الفوضى كونه يعتقد أن في ذلك مصلحته لتسيّد المشهد غافلاً أن دول الإقليم التي حاول التدخل في شؤونها قادرة على أن ترد على نهجه الإرهابي برد أقوى حفاظاً على أمنها واستقرارها وتنميتها التي لا تعرفها إيران، فإيران مع هذا النظام لم تتقدم أي تقدم يُذكر تنموياً بل عادت معه عقوداً إلى الوراء، في تقرير للمصرف الدولي أشار إلى أن إيران ستعاني من ركود اقتصادي أسوأ مما كان متوقعاً، إذ يتجه نمو الاقتصاد الإيراني نحو الانخفاض بمعدل أكبر مما كان عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية. ففي تقرير للبنك الدولي "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أكد أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2019، في المركز ما قبل الأخير، وهو أمر طبيعي ناتج عن تبديد ثروات إيران على عملائها وعلى تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى وإهمالها للتنمية التي بات الشعب الإيراني لا يعرف ماذا تعني.وختمت : مسؤولية المجتمع الدولي تكمن في إيقاف إرهاب النظام الإيراني ومحاولاته غير المجدية في التدخل في شؤون دول المنطقة، وكبح تطلعاته بامتلاك سلاح نووي والتي تشير كل الشواهد أنه يسعى لامتلاكه.// يتبع //06:01ت م0004