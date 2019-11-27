وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( لاشرعية للمستوطنات.. فلسطين قضية المملكة الأولى ): يعكس إعلان مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، موقف الرياض الثابت والمبدئي وتمسكها بالقرارات الأممية التي تؤكد أنه لا شرعية للمستوطنات، وأن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وتابعت : كما أن هذا الموقف التاريخي للسعودية من قضية العرب الأولى، الذي عبر عنه المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يؤكد أن تحقيق السلام الدائم والشامل والعادل يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.وأضافت : هذا الموقف أيضا عبر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أمس الأول، عندما أكد أن القضية الفلسطينية تمثل القضية الأولى للسعودية، وأن المملكة تواصل دعمها للشعب الفلسطيني انطلاقا من الموقف الراسخ والتاريخي لها.وختمت : مواقف المملكة تجاه فلسطين قضية وشعبا لا تقبل المزايدات ولا المواءمات، لأنها مواقف مصيرية وتاريخية، مواقف تنحاز للعدل والحق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساومة عليها، ومن هنا كان الرفض السعودي واضحا لشرعنة المستوطنات، ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، باعتبار أن هذه القرارات تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو ما تحرص الرياض على تحقيقه، لأنها تدرك جيدا أن المنطقة بحاجة ماسة إلى السلام المبني على العدل، لأن ما دون ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التوتر والاحتقان ومن ثم الانفجار الذي لا يعلم أحد إلى أين ينتهي.// يتبع //06:02ت م0005